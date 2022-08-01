Николай Белов: моя зарплата в ВХЛ — не больше той, что я зарабатывал во второй лиге Швеции

34-летний защитник «Сокола» Николай Белов рассказал об игре во второй лиге Швеции.

«Зарплата в шведской второй лиге? В первый сезон я получал 1300 евро в месяц, больше мне дать не могли. В первое время дают что-то вроде испытательного срока. Потом, в клубе МОДО, было больше — выходило примерно три тысячи. Во второй сезон сделали четыре тысячи. В первой шведской лиге, SHL, платят намного больше. Но чем больше зарплата, тем больше налогов.

Поэтому многие в Швеции всю жизнь сидят на одной работе. Работают официантами и никуда не рыпаются. У них жизнь такая — вот опаздывает швед куда-то, но идёт спокойненько, не торопится. Говорит: «Если я уже опоздал, то что мне торопиться?



В ВХЛ зарплаты больше? Всё по-разному, зависит от игрока. Моя зарплата в ВХЛ не больше той, что я зарабатывал во второй лиге Швеции. Но в России есть премии, а в Швеции только если чемпионат выиграл, тогда лишнюю зарплату добавляют. В России же каждый месяц, если что-то выиграл.

Какой хоккей во Второй шведской лиге? Силового хоккея там особо нет — больше скоростной, технический. Мне сначала после того, как играл на тренировках в корпус, говорили: «так не надо». Потом ко мне привыкли, но говорили, что не нужно играть жёстко.

Был варианты с SHL? Да, но зависит от тренера. Один человек хотел взять меня на просмотр, но его уволили. Мне позвонили, сказали: «извини, никуда не едешь».

Отношение местных ко мне? Некоторые спрашивали, откуда я, слыша акцент. Отвечал: «из России». Удивлялись: «что ты здесь делаешь?». «В хоккей играю», говорю. «Езжай к себе играй» — «Завтра поеду». Но все по-разному. Одни говорили: «классно, что ты приехал из России», – цитирует Белова legalbet.