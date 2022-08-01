Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский награждён орденом Салавата Юлаева – высшей награды республики Башкортостан. Об этом сообщает телеграм-канал ХК «Салават Юлаев».

Фото: Телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»

Напомним, 28-летний Василевский является воспитанником «Салавата». Голкипер дебютировал за уфимцев в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013, проведя восемь матчей и одержав четыре победы. В сезоне-2013/2014 Василевский стал основным вратарём «Салавата», сыграв 28 матчей в регулярном чемпионате и 18 встреч в розыгрыше Кубка Гагарина. В том же сезоне вратарь завоевал с уфимцами бронзу чемпионата КХЛ.



В минувшем сезоне Василевский провёл 63 матча в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута. В плей-офф на его счету один сухой матч из 23.