«Амур» подписал однолетний контракт с канадским защитником Кэмом Ли

Хабаровский «Амур» подписал контракт с канадским защитником Кэмом Ли. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В 2019 году хоккеист принял участие в летнем лагере развития клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», а весной следующего года подписал двухлетний контракт с «Пингвинз».



В сезоне-2020/2021 защитник на правах аренды выступал в чемпионате Словакии за «Слован» из Братиславы – провёл 14 матчей и набрал 11 очков: забросил две шайбы и отдал девять результативных передач.

Также он выступал за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ – «Уилкс-Берри». В 92 встречах он отметился 34 баллами за результативность: забил три гола и отдал 31 передачу.

По итогам прошлого сезона хабаровчане заняли 10-е место в таблице Восточной конференции и не попали в плей-офф.