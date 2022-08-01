На Sochi Hockey Open среди болельщиков разыграют последний Iphone и миллион рублей

Директор «Сочи» по маркетингу и коммуникациям Александр Кременсков рассказал о розыгрыше среди болельщиков, где можно выиграть новый iPhone последней модели, а также миллион рублей.



«Будет яркое шоу на каждом матче – с проекциями, активностями. Будут шикарные конкурсы с розыгрышем последнего iPhone, также будет розыгрыш миллиона рублей. Каждый зритель на матчах сможет принять участие в этом розыгрыше.

Турнир в четвёртый раз проводится на «Шайбе». На это есть ряд причин – здесь хорошая локация, всего 500 метров от пляжа, хороший лёд. Продажи билетов идут активно, прежде всего онлайн, также продаём билеты в аэропорту и на пляже. Значительная доля аудитории турнира – туристы, федеральная аудитория. Ожидаем посещаемость на вечерние топовые игры близкую к 100%. На дневных играх посещаемость будет несколько меньше, но спрос хороший, турнир вызывает интерес», – передаёт слова Кременскова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

С 3 по 9 августа в Сочи пройдёт турнир Лига Ставок Sochi Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, омский «Авангард», петербургский СКА, минское «Динамо», «Сочи» и приморский «Адмирал». В первый день пройдут три матча: олимпийская сборная России встретится с «Авангардом», петербургский СКА сыграет с минским «Динамо», а «Сочи» сойдётся с «Адмиралом».