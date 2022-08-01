Назаров – о драках: ждать огонька в матче с «Авангардом»? В любой игре может быть огонёк

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал о драках во время предсезонных двусторонних матчей.
«Тренируемся больше месяца, готовимся к турниру. Ребята в хорошей форме, даже стали снижать нагрузки. Переехали на новую арену, тут приятно находиться, всё сверкает, лёд шикарный.
Драки на двусторонках – это мы готовим что-то интересное к самому турниру? Мы всегда что-то готовим, можете даже не сомневаться. Восемь человек в тренерском штабе, все приходят с идеями, я их слушаю. Безусловно, готовимся к турниру, вы правы.
Ждать ли огонька в матче с «Авангардом»? Я бы не акцентировал на одной игре, а в других играх огонька не будет, что ли? Надо акцентироваться на турнире. Для нас любой соперник почётен, в любой игре может быть огонёк», – передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
С 3 по 9 августа в Сочи пройдёт турнир Лига Ставок Sochi Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, омский «Авангард», петербургский СКА, минское «Динамо», «Сочи» и приморский «Адмирал». В первый день пройдут три матча: олимпийская сборная России встретится с «Авангардом», петербургский СКА сыграет с минским «Динамо», а «Сочи» сойдётся с «Адмиралом».
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