Минское «Динамо» подтвердило подписание контракта с Меркли

Нападающий Ник Меркли стал игроком минского «Динамо», об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что хоккеист пополнит состав минчан и подпишет контракт на один год.

25-летний хоккеист в течение своей карьеры успел сыграть 41 матч в Национальной хоккейной лиге за «Аризону Койотс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс». Также на его счету 201 игра в АХЛ, где он набрал 157 (56+101) очков.



Минувший сезон Меркли начинал в системе «акул» – забросил одну шайбу в девяти матчах НХЛ и оформил 36 (11+25) результативных баллов в 43 встречах за фарм-клуб «Сан-Хосе». После этого он был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», но играл только в АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк» – 10 (5+5) очков в 16 играх.



На драфте НХЛ – 2015 Меркли был выбран в первом раунде под общим 30-м номером «Аризоной Койотс».