Московское «Динамо» подтвердило подписание контракта с Лильей

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о подписании контракта со шведским нападающим Якобом Лильей. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.
Ранее «Чемпионат» первым сообщал о переходе форварда в московский клуб.
В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал за «Барыс» и провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, где набрал 27 очков: забросил 16 шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на его счету три очка в пяти встречах: два гола и передача.
В «Барысе» хоккеист провёл два последних сезона, а до этого форвард отыграл один сезон в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс». На его счету пять очков в 37 встречах регулярного чемпионата.
В минувшем сезоне «Динамо» по итогам регулярного чемпионата заняло четвёртое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде переиграло «Северсталь» в семи матчах, а во втором раунде уступило московскому ЦСКА (0-4).
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