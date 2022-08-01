Московское «Динамо» подтвердило подписание контракта с Лильей

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о подписании контракта со шведским нападающим Якобом Лильей. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

Ранее «Чемпионат» первым сообщал о переходе форварда в московский клуб.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал за «Барыс» и провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, где набрал 27 очков: забросил 16 шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на его счету три очка в пяти встречах: два гола и передача.



В «Барысе» хоккеист провёл два последних сезона, а до этого форвард отыграл один сезон в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс». На его счету пять очков в 37 встречах регулярного чемпионата.

В минувшем сезоне «Динамо» по итогам регулярного чемпионата заняло четвёртое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде переиграло «Северсталь» в семи матчах, а во втором раунде уступило московскому ЦСКА (0-4).