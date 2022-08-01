Ячанов: опыт общения с Василевским может помочь Мифтахову

Тренер по работе с вратарями клуба «СКА-Нева» Дмитрий Ячанов поделился мнением о голкипере «Ак Барса» Амире Мифтахове, который ранее выступал в системе «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Он стал взрослее, что немаловажно для вратаря. Ещё и мытарства, иначе не назову его пребывание в Америке, порой идут на пользу в выращивании спортивного характера. Надеюсь, эта поездка пойдёт ему на пользу. Ещё и опыт общения с Василевским, первым номером «Тампы», может Мифтахову помочь. Очень на это надеюсь, в ближайшее время мы сможем это оценить. Основа для развития у него была замечательная, он подавал огромные надежды. Ждем реализации, уже пора реализовываться», – цитирует Ячанова «Татар-информ».
В прошлом сезоне 22-летний хоккеист, играя в АХЛ, провёл 22 матча, отражая в среднем 89,1% бросков. Его коэффициент надёжности — 3.03. Кроме того, Мифтахов принял участие в пяти встречах в ECHL, отражая 92% бросков при коэффициенте 2,23.
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