Форвард Братт хочет получать $ 6,5 млн в год по новому контракту с «Нью-Джерси»
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Стали известны запросы нападающего Йеспера Братта по новому контракту с «Нью-Джерси Дэвилз».
Как сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли, шведский форвард хочет получать $ 6,5 млн в год, при этом клуб готов предоставить соглашение с зарплатой $ 4,15 млн.
В настоящий момент 23-летний игрок находится в статусе ограниченно свободного агента с 13 июля. Его ситуация может решиться на арбитражных слушаниях НХЛ.
В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги форвард принял участие в 76 встречах, забросив 26 шайб и отдав 47 голевых передач при показателе полезности «0», проводя в среднем 17.25 на льду. Братт был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» на драфте НХЛ — 2016 в шестом раунде под общим 162-м номером.
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