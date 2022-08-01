Форвард Братт хочет получать $ 6,5 млн в год по новому контракту с «Нью-Джерси»

Стали известны запросы нападающего Йеспера Братта по новому контракту с «Нью-Джерси Дэвилз».



Как сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли, шведский форвард хочет получать $ 6,5 млн в год, при этом клуб готов предоставить соглашение с зарплатой $ 4,15 млн.



В настоящий момент 23-летний игрок находится в статусе ограниченно свободного агента с 13 июля. Его ситуация может решиться на арбитражных слушаниях НХЛ.



В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги форвард принял участие в 76 встречах, забросив 26 шайб и отдав 47 голевых передач при показателе полезности «0», проводя в среднем 17.25 на льду. Братт был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» на драфте НХЛ — 2016 в шестом раунде под общим 162-м номером.