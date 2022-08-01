«Спартак» подписал контракт с российским экс-форвардом систем «Тампы» и «Далласа»

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о подписании контракта с нападающим Алексеем Липановым.



Отмечается, что двустороннее соглашение с 22-летним форвардом заключено сроком на один год.



В прошедшем сезоне Липанов выступал в составе фарм-клубов «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» в АХЛ, а в позапрошлом сезоне набрал 18 (7+11) очков в 38 матчах ВХЛ, играя в России на правах аренды за «Динамо».



В 2017 году Липанов был выбран в третьем раунде драфта НХЛ 2017 года «Тампой». Также ранее он становился бронзовым призёром юниорского чемпионата мира, а также привлекался к выступлениям за молодёжную сборную России, выступая последние пять сезонов в Северной Америке.



Также «Спартак» сообщил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с нападающим Александром Квартальновым.