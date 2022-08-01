Крылов посетил «G-Drive Арену» с рабочим визитом, впервые пройдя по маршруту зрителя

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов посетил «G-Drive Арену» с рабочим визитом, сообщает официальный сайт клуба.



Функционер прошёл по маршруту зрителей от главной входной группы. На прилегающей к арене территории продолжается благоустройство внешних общественных пространств, озеленение, укладка асфальта и уличной плитки.



«Я сегодня первый раз прошёл путём зрителя. Попал в закрытый внутренний контур на улице, прошёл через КПП, зашёл на арену, прошёл по основным путям. Увидел в реальности карту планирования, которую мы изначально закладывали в проект этой новой арены. Думаю, всё будет очень удобно для наших зрителей. Отделки и пуско-наладочных работ у нас ещё много. Но мы, как я уже говорил, готовимся к первому сентября. Первое сентября – это дата сдачи арены в эксплуатацию. Потом месяц будем налаживать все системы, отмывать все наши красивые элементы внутри арены и будем уже готовиться к первому матчу.



Сейчас есть чувство удовлетворения от происходящего? Или, наоборот, лежит груз ответственности? Радость от того, что наконец-то приехали все наши мультимедийные системы, все системы доступа. Это то, чего мы больше всего боялись – что в связи с санкциями это не доедет до нашей новой замечательной арены. Наконец-то всё приехало, готово к установке. Поэтому сейчас нам предстоит тяжёлый заключительный месяц, первого сентября мы все настроены сдать арену в эксплуатацию.



Четыре года назад на этой точке мы стояли с Бобом Хартли, когда он в первый раз приехал в Омск, и смотрели на эту арену, я тогда думал, как здесь будет играть «Авангард». И мне показалось тогда, что арена какая-то немножко нестандартная. То есть она вроде в ширине была хоккейная, а потолок очень сильно давил. Сейчас, конечно, такого нет. Сейчас ты смотришь, и такое ощущение, что я стою в «Вегасе», потому что мы были там нашей рабочей группой. Я думаю, что эта арена очень похожа на то, что я увидел тогда», — сказал Крылов.