Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» представил абонементную программу на предстоящий сезон КХЛ

«Авангард» представил абонементную программу на предстоящий сезон КХЛ
Комментарии

Омский «Авангард» на официальном сайте рассказал об абонементной программе клуба в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«1 августа одновременно с открытием Клиентского центра ХК «Авангард» в Омске была запущена новая абонементная программа клуба на предстоящий сезон КХЛ-2022/2023.

Клуб предлагает болельщикам широкий выбор из шести видов абонементов – найти наиболее подходящий для себя вариант сможет каждый.

Впервые абонемент включает в себя не только хоккейные матчи, вместе с ним болельщик получает ряд преимуществ. Прежде всего специальные клубные активности в рамках «Арены возможностей» — мастер-классы по фигурному катанию и чирлидингу, клуб авангардных идей, массовые катания, киберклуб и многое другое. Также обладателю абонемента клуб дарит первый раунд плей-офф – при посещении более 15 матчей регулярного чемпионата. Владелец абонемента может покупать со скидкой клубную атрибутику, билеты на концерты, а также посещать различные мероприятия», — говорится в сообщении.

Виды абонементов:

1. Открытие «G-Drive Арены».
2. Сезонный абонемент.
3. Абонемент в рассрочку.
4. Абонемент-конструктор.
5. Абонемент буднего дня.
6. Фанатская трибуна.

Также «Авангард» представил «Арену возможностей», включающую мастер-классы по фигурному катанию и чирлидингу, киберклуб, клуб авангардных идей, экологику, массовые катания, стадионный тур и матчевые шоу.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022