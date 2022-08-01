«Авангард» представил абонементную программу на предстоящий сезон КХЛ

Омский «Авангард» на официальном сайте рассказал об абонементной программе клуба в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги.



«1 августа одновременно с открытием Клиентского центра ХК «Авангард» в Омске была запущена новая абонементная программа клуба на предстоящий сезон КХЛ-2022/2023.



Клуб предлагает болельщикам широкий выбор из шести видов абонементов – найти наиболее подходящий для себя вариант сможет каждый.



Впервые абонемент включает в себя не только хоккейные матчи, вместе с ним болельщик получает ряд преимуществ. Прежде всего специальные клубные активности в рамках «Арены возможностей» — мастер-классы по фигурному катанию и чирлидингу, клуб авангардных идей, массовые катания, киберклуб и многое другое. Также обладателю абонемента клуб дарит первый раунд плей-офф – при посещении более 15 матчей регулярного чемпионата. Владелец абонемента может покупать со скидкой клубную атрибутику, билеты на концерты, а также посещать различные мероприятия», — говорится в сообщении.



Виды абонементов:



1. Открытие «G-Drive Арены».

2. Сезонный абонемент.

3. Абонемент в рассрочку.

4. Абонемент-конструктор.

5. Абонемент буднего дня.

6. Фанатская трибуна.



Также «Авангард» представил «Арену возможностей», включающую мастер-классы по фигурному катанию и чирлидингу, киберклуб, клуб авангардных идей, экологику, массовые катания, стадионный тур и матчевые шоу.