«Авангард» представил абонементную программу на предстоящий сезон КХЛ

Омский «Авангард» на официальном сайте рассказал об абонементной программе клуба в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«1 августа одновременно с открытием Клиентского центра ХК «Авангард» в Омске была запущена новая абонементная программа клуба на предстоящий сезон КХЛ-2022/2023.
Клуб предлагает болельщикам широкий выбор из шести видов абонементов – найти наиболее подходящий для себя вариант сможет каждый.
Впервые абонемент включает в себя не только хоккейные матчи, вместе с ним болельщик получает ряд преимуществ. Прежде всего специальные клубные активности в рамках «Арены возможностей» — мастер-классы по фигурному катанию и чирлидингу, клуб авангардных идей, массовые катания, киберклуб и многое другое. Также обладателю абонемента клуб дарит первый раунд плей-офф – при посещении более 15 матчей регулярного чемпионата. Владелец абонемента может покупать со скидкой клубную атрибутику, билеты на концерты, а также посещать различные мероприятия», — говорится в сообщении.
Виды абонементов:
1. Открытие «G-Drive Арены».
2. Сезонный абонемент.
3. Абонемент в рассрочку.
4. Абонемент-конструктор.
5. Абонемент буднего дня.
6. Фанатская трибуна.
Также «Авангард» представил «Арену возможностей», включающую мастер-классы по фигурному катанию и чирлидингу, киберклуб, клуб авангардных идей, экологику, массовые катания, стадионный тур и матчевые шоу.
- 1 августа 2022
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