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Готовец — о предсезонке в «Динамо»: такие сборы у меня были первый раз

Готовец — о предсезонке в «Динамо»: такие сборы у меня были первый раз
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Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал о предсезонной подготовке команды к предстоящему чемпионату КХЛ.

«Хорошие ощущения, хорошо поработали в течение трёх циклов, которые мы здесь провели. В принципе, заложили базу на будущее, сейчас уже начались игры, и будет больше тактической подготовки. Поэтому в целом сборы прошли неплохо.

Что стало самым сложным? Как-то всё понемногу. Во-первых, новый для меня коллектив, новые упражнения, новые требования тренеров. Ко всему этому нужно было привыкнуть. Также другие тренировки. Первый раз у меня были такие сборы, когда выезжали на базу. Обычно тренировались в том же городе и на той же арене, где будем играть. Скорее, больше был эффект новизны», — сказал Готовец в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Кириллом Готовцом читайте на «Чемпионате».

«Не жалею о выборе «Динамо». Клуб был моим приоритетом». Большое интервью с Готовцом «Не жалею о выборе «Динамо». Клуб был моим приоритетом». Большое интервью с Готовцом
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