Готовец — о предсезонке в «Динамо»: такие сборы у меня были первый раз

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал о предсезонной подготовке команды к предстоящему чемпионату КХЛ.
«Хорошие ощущения, хорошо поработали в течение трёх циклов, которые мы здесь провели. В принципе, заложили базу на будущее, сейчас уже начались игры, и будет больше тактической подготовки. Поэтому в целом сборы прошли неплохо.
Что стало самым сложным? Как-то всё понемногу. Во-первых, новый для меня коллектив, новые упражнения, новые требования тренеров. Ко всему этому нужно было привыкнуть. Также другие тренировки. Первый раз у меня были такие сборы, когда выезжали на базу. Обычно тренировались в том же городе и на той же арене, где будем играть. Скорее, больше был эффект новизны», — сказал Готовец в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью с Кириллом Готовцом читайте на «Чемпионате».
- 2 августа 2022
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:00
-
09:42
-
08:55
-
08:31
-
08:21
-
00:47
- 1 августа 2022
-
23:05
-
22:00
-
21:53
-
21:25
-
20:35
-
19:20
-
18:33
-
18:12
-
17:54
-
17:41
-
17:29
-
16:49
-
16:13
-
15:30
-
14:45
-
14:42
-
14:04
-
13:53
-
13:51
-
13:48
-
13:45
-
13:30
-
13:24
-
13:10
-
13:07
-
12:50