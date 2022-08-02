Готовец — о предсезонке в «Динамо»: такие сборы у меня были первый раз

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал о предсезонной подготовке команды к предстоящему чемпионату КХЛ.



«Хорошие ощущения, хорошо поработали в течение трёх циклов, которые мы здесь провели. В принципе, заложили базу на будущее, сейчас уже начались игры, и будет больше тактической подготовки. Поэтому в целом сборы прошли неплохо.



Что стало самым сложным? Как-то всё понемногу. Во-первых, новый для меня коллектив, новые упражнения, новые требования тренеров. Ко всему этому нужно было привыкнуть. Также другие тренировки. Первый раз у меня были такие сборы, когда выезжали на базу. Обычно тренировались в том же городе и на той же арене, где будем играть. Скорее, больше был эффект новизны», — сказал Готовец в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.



Полное интервью с Кириллом Готовцом читайте на «Чемпионате».