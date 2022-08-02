Кирилл Готовец сравнил предсезонные подготовки у Боба Хартли и Алексея Кудашова

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец сравнил предсезонные подготовки у двух тренеров — Боба Хартли, с которым работал в «Авангарде», и Алексея Кудашова.
«Конечно, подготовки разные. У Хартли в основном всё было на льду. В основном кондиции закладывали на площадке, а зал был больше для поддержания формы, чтобы минимизировать травмы в ходе сезона. В «Динамо» две недели проходили в таком формате: с утра мы приезжали на стадион, где были бега и городок, а вечером выходили на лёд. Поэтому отличия действительно большие.
Мне пока трудно сказать, потому что Алексей Николаевич стал моим первым российским тренером. Раньше я работал только с североамериканцами, поэтому больше привык к тем тренировкам. И только по истечении сезона можно будет судить о том, сбавлялись нагрузки в «Динамо» или нет.
Что касается Хартли, то, действительно, первые месяцы сезона у нас продолжалась интенсивная подготовка, потому что в сентябре кубки не выигрываются и нужно быть готовым конкретно в плей-офф, чтобы пройти его без упадка сил. А во второй половине чемпионата не скажу, что он нас дико гонял. Когда Боб чувствовал, что команда уже уставшая, он мог и дополнительный выходной дать. А те ребята, которые много играли, у них тренировки могли быть по желанию», — сказал Готовец в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью с Кириллом Готовцом читайте на «Чемпионате».
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