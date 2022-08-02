Готовец — о стиле игры: моя задача — когда я выхожу на лёд, чтобы тренер был спокоен

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец прокомментировал свой стиль игры, а также те задачи, которые он выполняет на льду.



«Никогда не строил каких-то иллюзий по поводу своей игры в большинстве. Если выпадет такой шанс, буду рад и благодарен. Но, как вы правильно сказали, в первую очередь моя задача заключается в другом – больше я игрок оборонительного плана, и, когда я выхожу на лёд, чтобы тренер был спокоен.



В Минске я начинал сезон капитаном команды, но был им не весь чемпионат. Сейчас действительно интересно получилось, что я сразу один из самых возрастных игроков команды. Такого давно не было (смеётся). Но с момента игры за Минск прошло уже три года, поэтому это нормально. В лигу пришло много молодых игроков, и я готов к такой ответственности, готов быть примером как на льду, так и в раздевалке», — сказал Готовец в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.



Полное интервью с Кириллом Готовцом читайте на «Чемпионате».