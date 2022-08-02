Готовец рассказал о главном вкладе Ковальчука в чемпионство «Авангарда» в 2021 году

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец прокомментировал вклад нападающего Ильи Ковальчука в победу «Авангарда» в Кубке Гагарина 2021 года.
«Во-первых, тогда у нас был очень хороший и дружный коллектив. Скажем так, во многом этому поспособствовал приход Ильи Ковальчука. Даже не сказать, что можно выделить какие-то главные моменты, что он делал особенного, но с его приходом команда ещё больше сплотилась и стала ещё более дружной. И даже когда у нас были неудачные матчи, всё равно все верили, что мы можем выиграть.
Даже, когда мы проигрывали ЦСКА в финале Кубка Гагарина (1-2), не было такого, что всё – серия закончена. Наоборот, все верили, что в итоге всё равно вытащим и выиграем, и получилось так, что мы взяли три матча подряд. Самое важное – это хороший коллектив, который верит в общую цель и делает всё ради этой цели», — сказал Готовец в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью с Кириллом Готовцом читайте на «Чемпионате».
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