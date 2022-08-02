Кирилл Готовец оценил сближение России и Беларуси в хоккее в текущей мировой ситуации

Защитник московского «Динамо» и сборной Беларуси Кирилл Готовец высказался о более тесном взаимодействии России и Беларуси в хоккее в текущей мировой ситуации.



«Скажем так: определённые обстоятельства поспособствовали этому в ещё большей степени. Думаю, что здесь большой плюс для белорусского хоккея. Сейчас много спаррингов на уровне клубов и национальных команд. У молодых белорусских игроков есть возможность посмотреть высокий уровень и понять, куда нужно стремиться. Много российских команд приехало в Беларусь на сборы. По-моему, в Минске сейчас задействованы три или четыре арены, где имеются хорошие условия и есть тренажёрные залы. Для Беларуси тут только плюсы.



Отсутствие лимита способствует приезду белорусских игроков именно в российские клубы. Если бы белорусы по-прежнему считались легионерами, то команды КХЛ, даже не из-за уровня мастерства, при поиске легионеров всё равно смотрят в сторону североамериканцев, шведов и финнов. В этом плане стало легче найти место в какой-нибудь российской команде и дальше продолжать развиваться», — сказал Готовец в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.



Полное интервью с Кириллом Готовцом читайте на «Чемпионате».