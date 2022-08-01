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Сегин станет самым высокооплачиваемым игроком в следующем сезоне НХЛ, Панарин — второй

Сегин станет самым высокооплачиваемым игроком в следующем сезоне НХЛ, Панарин — второй
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Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин станет самым высокооплачиваемым игроком в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги.

30-летний канадец заработает в следующем чемпионате $ 13 млн. Следом расположился российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, зарплата которого составит $ 12,5 млн за год.

$ 12 млн заработает сразу несколько игроков: форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и защитник «нефтяников» Дарнелл Нурс, защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон, а также российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и форвард «пантер» Александр Барков.

Отметим, что восьмилетний контракт Сегина с «Далласом» действует до 2027 года. В общей сложности по нему форвард заработает $ 78,8 млн.

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