Юрзинов-ст.: предлагаю говорить не о Яшкине, а о том, кто станет для СКА новым Шипачёвым

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира – дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера — Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о предстоящем турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.



«Что жду от стартующего завтра турнира в Сочи? Прежде всего подтверждения того, что Сочи становится летней столицей нашего хоккея. Ещё на заре МХЛ, когда мне посчастливилось работать в нашей молодёжной лиге, открывал в Сочи и Кубок Чёрного моря, и другие турниры. В те годы МХЛ набрала высокий темп развития, очень хотелось бы, чтобы мы его не теряли. Тем более в нынешние времена, когда наш хоккей имеет все возможности заняться исключительно внутренними делами.



В последние дни много говорят о звёздных новичках СКА — лучшем снайпере КХЛ позапрошлого сезона Яшкине и защитнике Никишине? Замечаю, что наша пресса не всегда замечает те изменения, которые происходят в мире, и основное внимание уделяет легионерам. Мой подход всегда был другим — давайте говорить о себе. И давайте обсуждать и мотивировать прежде всего российских хоккеистов, нашу молодёжь.



Поэтому накануне турнира в Сочи предлагаю больше говорить не о Яшкине, а о том, кто станет для него новым Шипачёвым. Для меня это более важно и интересно.



В СКА собрана большая группа хоккеистов на вырост — в том числе на ключевой в хоккее позиции центрального нападающего. Фамилии все знают — и Воробьёв, и Прохоркин, и Моисеев, и Бардаков, и другие. Вакансия открыта, и очень многое зависит от того, как будут гореть глаза у этих молодых, какие цели перед собой будут ставить.



Очень рад, что турнир — международный и мы увидим минское «Динамо», команду со своим игровым лицом.



Много разговоров об «Авангарде», жду от этого клуба прежде всего воспитания и роста молодёжи. Омск и Новосибирск, а также Санкт-Петербург, где вот-вот откроются современнейшие арены, становятся центрами сибирского и западного регионов. Новые арены дадут новый импульс всему российскому хоккею, его внутреннему развитию», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.

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