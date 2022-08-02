Морозов — о реформе КХЛ: нельзя вносить изменения за две недели до публикации календаря

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал переговоры с ФХР по поводу изменения структуры чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Как удалось убедить федерацию оставить прежней структуру КХЛ? У нас было много доводов. Во-первых, при увеличении количества матчей каждой команды до 70 мы не можем уложить в календарь столько игр: при таком количестве были бы длительные серии, в том числе мы бы столкнулись со спаренными матчами, занятостью арен, и нам просто не хватило бы дней. При 70 матчах необходимо как минимум 170–175 дней, а у нас их сейчас около 160.
Раньше каждая команда играла 62 матча, сейчас появились ещё две недели вместо двух этапов Евротура. За каждую неделю можно сыграть по три матча – если хотя бы через день – с этими шестью встречами и получается 68. И нам пришлось ФХР в этом убеждать.
К тому же нельзя такие существенные изменения вносить за две недели до публикации календаря, у нас просто не оставалось времени обсудить это с клубами. Тем более при распределении клубов по конференциям мы никогда не берём показатели для рейтинга только за один последний сезон: мы считаем за последние три сезона, потому что у любой команды может быть провальный год.
Ещё нельзя было забывать про количество перелётов. Мы пошли сейчас на то, что «Амур» с «Адмиралом» между собой сыграют десять матчей, а если кому-то ставить добор игр, то в паре по рейтингу с ними становился «Нефтехимик». Нижнекамцам пришлось бы летать на Дальний Восток, календарь плотный, плюс изменения часовых поясов, дальние перелёты. У нас было много аргументов, чтобы ничего не менять.
Мы пришли к тому, что давайте создадим рабочую группу с ФХР, заранее сядем и начнём обсуждать, смотреть в будущее. Говорилось, что топовые команды будут играть между собой больше, но мы и так увидим по шесть раз встречи ЦСКА со СКА, СКА с «Динамо», СКА с «Локомотивом», которые привлекают внимание и болельщиков.
Есть разные предложения, видения. Я уже говорил про предложения поменять формат с разных раундов. Мы объяснили ФХР своё видение, как провести перекрёстный плей-офф. Сейчас просчитываем разные форматы, которые вынесем на решение совета директоров», — цитирует Морозова ТАСС.
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