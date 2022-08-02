КХЛ подписала контракт о титульном партнёрстве с букмекерской компанией «Фонбет»

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила, что подписала контракт о титульном партнёрстве с букмекерской компанией «Фонбет».



Отмечается, что соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025 и предусматривает смену названия турнира на «Фонбет Чемпионат КХЛ».



«Рады объявить о заключении соглашения с компанией «Фонбет» о титульном партнёрстве всего чемпионата КХЛ. «Фонбет» стал за эти годы нашим надёжным партнёром, а продлённый в прошлом году контракт показал, что мы одинаково смотрим на процесс развития нашего партнёрства. Титульное партнёрство – это зарекомендовавшая себя практика всего международного спорта, которая позволяет повышать уровень предлагаемого зрителям сервиса как на трибунах, так и в онлайне.



За эти годы нами было реализовано много правильных и важных инициатив в хоккее, о чём говорит успешность акции «Голевая передача», когда мы делом помогаем развитию детского адаптивного хоккея. Вместе с компанией «Фонбет» мы успешно провели Фонбет Неделю звёзд хоккея в Москве в 2020 году. Уверены, что в течение всего 15-го, юбилейного сезона нас ждёт много интересных инициатив, которые привлекут внимание болельщиков по всей России, а все стороны получат ощутимую пользу от сотрудничества», — заявил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.



«Континентальная хоккейная лига — один из основных стратегических партнёров нашей компании. За пять лет отношения «Фонбет» с КХЛ прошли проверку на прочность, и, когда возникло предложение о титульном партнёрстве, мы с коллегами достаточно быстро пришли к соглашению. Ещё в 2017 году компания определила свою стратегию по развитию спорта и вместе с КХЛ плодотворно реализует её уже шестой год», — сообщил генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин.