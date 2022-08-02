КХЛ подписала контракт о титульном партнёрстве с букмекерской компанией «Фонбет»

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила, что подписала контракт о титульном партнёрстве с букмекерской компанией «Фонбет».
Отмечается, что соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025 и предусматривает смену названия турнира на «Фонбет Чемпионат КХЛ».
«Рады объявить о заключении соглашения с компанией «Фонбет» о титульном партнёрстве всего чемпионата КХЛ. «Фонбет» стал за эти годы нашим надёжным партнёром, а продлённый в прошлом году контракт показал, что мы одинаково смотрим на процесс развития нашего партнёрства. Титульное партнёрство – это зарекомендовавшая себя практика всего международного спорта, которая позволяет повышать уровень предлагаемого зрителям сервиса как на трибунах, так и в онлайне.
За эти годы нами было реализовано много правильных и важных инициатив в хоккее, о чём говорит успешность акции «Голевая передача», когда мы делом помогаем развитию детского адаптивного хоккея. Вместе с компанией «Фонбет» мы успешно провели Фонбет Неделю звёзд хоккея в Москве в 2020 году. Уверены, что в течение всего 15-го, юбилейного сезона нас ждёт много интересных инициатив, которые привлекут внимание болельщиков по всей России, а все стороны получат ощутимую пользу от сотрудничества», — заявил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.
«Континентальная хоккейная лига — один из основных стратегических партнёров нашей компании. За пять лет отношения «Фонбет» с КХЛ прошли проверку на прочность, и, когда возникло предложение о титульном партнёрстве, мы с коллегами достаточно быстро пришли к соглашению. Ещё в 2017 году компания определила свою стратегию по развитию спорта и вместе с КХЛ плодотворно реализует её уже шестой год», — сообщил генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин.
- 2 августа 2022
-
12:50
-
12:35
-
12:21
-
12:00
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:00
-
09:42
-
08:55
-
08:31
-
08:21
-
00:47
- 1 августа 2022
-
23:05
-
22:00
-
21:53
-
21:25
-
20:35
-
19:20
-
18:33
-
18:12
-
17:54
-
17:41
-
17:29
-
16:49
-
16:13
-
15:30
-
14:45
-
14:42
-
14:04
-
13:53
-
13:51
-
13:48