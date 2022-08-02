В «Авангарде» рассказали, на какую позицию ведётся поиск пятого легионера

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов поделился информацией о поиске пятого легионера в состав клуба на предстоящий сезон КХЛ.
«В сложившейся политической ситуации состав первой команды подобран боевой. И она будет бороться за самые высокие места. Стоит ли задача найти легионера до начала сезона? Торопиться точно не будем. Те люди, которые сейчас находятся в ростере команды, – достойные люди для борьбы за высокие места. Процесс поиска пятого легионера продолжается, позиция вратаря или защитника к дедлайну должна быть закрыта», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В настоящий момент в составе «Авангарда» четыре легионера: защитник Кристиан Ярош (Словакия), а также форварды Корбан Найт (Канада), Алекс Бродхёрст и Рид Буше (оба — США).
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