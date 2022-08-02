Крылов: «Авангард» не будет брать игроков в аренду. Давайте ориентироваться на своих

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов сообщил, планирует ли клуб брать игроков в аренду на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.



«У нас нет планов брать игроков в аренду. У нас достаточно собственных воспитанников, как я уже сказал, программа 13 воспитанников успешно выполняется. Давайте будем ориентироваться на развитие своих хоккеистов», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, в прошедшем плей-офф Кубка Гагарина 2022 года «Авангард» уступил в серии второго раунда плей-офф магнитогорскому «Металлургу» в серии со счётом 3-4. Омский клуб в последний раз выигрывал трофей в 2021 году, в решающей серии оказавшись сильнее ЦСКА (4-2).