Крылов: «Авангард» не будет брать игроков в аренду. Давайте ориентироваться на своих
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Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов сообщил, планирует ли клуб брать игроков в аренду на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.
«У нас нет планов брать игроков в аренду. У нас достаточно собственных воспитанников, как я уже сказал, программа 13 воспитанников успешно выполняется. Давайте будем ориентироваться на развитие своих хоккеистов», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в прошедшем плей-офф Кубка Гагарина 2022 года «Авангард» уступил в серии второго раунда плей-офф магнитогорскому «Металлургу» в серии со счётом 3-4. Омский клуб в последний раз выигрывал трофей в 2021 году, в решающей серии оказавшись сильнее ЦСКА (4-2).
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