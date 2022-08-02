Крылов: возможно, в будущем Хартли будет сотрудничать с «Авангардом» как консультант

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов рассказал о возможном будущем сотрудничестве с экс-наставником клуба Бобом Хартли.
«Боб Хартли приглашён и уже дал согласие принять участие в открытии арены. Возможно, в будущем мы продолжим сотрудничать с Хартли, но уже в качестве не тренера, а консультанта и человека, который предан хоккею и обладает огромным количеством навыков, которые можно передавать. Мы находимся в стадии обсуждения», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, 61-летний специалист покинул «Авангард» в апреле 2022 года. Он возглавлял клуб с мая 2018 года, под его руководством омичи стали обладателями Кубка Гагарина — 2021, в финальной серии оказавшись сильнее ЦСКА (4-2).
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