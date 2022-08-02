Крылов: перекрёстный плей-офф в России — это очень тяжело

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о проведении перекрёстного плей-офф Кубка Гагарина.



«Моя позиция по вопросу обсуждения формата плей-офф? Мне кажется, что с теми расстояниями, которые существуют в России, перекрёстный плей-офф – это очень тяжело», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России объявила о достижении договорённостей с КХЛ о пересмотре схемы проведения розыгрыша Кубка Гагарина, в том числе о проработке изменения схемы проведения плей-офф Кубка Гагарина. Отмечалось, что будет рассмотрена возможность отказа от проведения плей-офф в рамках Западной и Восточной конференций.