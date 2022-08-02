Крылов — о сокращении лимита: как бы не оказалось так, что будем рады любому легионеру

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о сокращении лимита на легионеров до трёх человек.



«Сокращение лимита легионеров до трёх человек? Мне кажется, что КХЛ – это коммерческий продукт и в лиге должны играть сильнейшие. Другое дело, что качество легионеров должно соответствовать лиге. В текущих условиях, которые сложились в мире, комментировать это сложно. Как бы не оказалось так, что мы будем рады любому легионеру, который приедет к нам играть.



Но если бы у меня была возможность, то я бы не стал срезать количество. Просто качество легионеров должно соответствовать амбициям и уровню лиги. Любое сокращение подразумевает снижение конкуренции, а российские молодые игроки должны расти в конкуренции», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.