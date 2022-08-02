Крылов: иностранцы «Авангарда» в шоке от Омска

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов рассказал о впечатлениях иностранных игроков команды от Омска. Напомним, в предстоящем сезоне клуб возвращается в родной город, где будет выступать на новой «G-Drive Арене».
«Были ли игроки, отказавшие «Авангарду» по причине нежелания покидать московский регион и перебираться в Омск? Я не знаю таких случаев. Я скажу другое: те российские игроки, которые сюда приехали, были очень приятно удивлены. Это я говорю откровенно. А иностранцы вообще были в шоке. Те, кто поиграл в Америке, в шоке от академии. Они в полном восторге. Все очень довольны. Россияне приехали сюда играть в хоккей, и у них нет никаких вопросов по городу», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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