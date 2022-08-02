Илья Каблуков рассказал о своей роли в «Динамо»

Новичок московского «Динамо» Илья Каблуков рассказал о своей роли в столичном клубе. 34-летний форвард отметил, что не считает себя «играющим тренером».
«Чувствую ли себя играющим тренером? Да нет, я просто стараюсь помочь ребятам. Всё-таки я не влияю на план тренировок, не придумываю упражнения, не формируя сочетания. Всё это — прерогатива тренеров. Я же помогаю молодым адаптироваться к КХЛ и в целом к взрослой жизни», — цитирует Каблукова пресс-служба КХЛ.
34-летний форвард минувший сезон провёл в омском «Авангарде». Каблуков принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно набрав четыре результативных балла. В плей-офф нападающий сыграл 11 матчей и набрал одно очко за голевой пас.
За карьеру в КХЛ Каблуков успел поиграть за «Торпедо», «Спартак», «Атлант», СКА и «Авангард». Кроме того, он является олимпийским чемпионом (2018).
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