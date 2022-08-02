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Каменский: после возвращения России на чемпионат мира нет смысла спускаться вниз

Каменский: после возвращения России на чемпионат мира нет смысла спускаться вниз
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о сроках возвращения российской сборной на международные турниры. При этом эксперт отметил, что Россия не должна опускаться ниже в дивизионах после отмены дисквалификации.

«Ведётся ли работа по возвращению наших хоккеистов на мировую арену? Это надо в Федерации хоккея России спрашивать, я точно ответить на этот вопрос не могу. Я думаю, они разговаривают с Международной федерацией хоккея и стараются подавать апелляции, чтобы нашим ребятам разрешили выступать на международных турнирах.

Когда мы вернёмся, это зависит от ИИХФ, я прогнозировать не могу. Начнёт ли наша сборная играть на чемпионате мира после дисквалификации с самого высокого дивизиона? Рейтинг России настолько высокий, что нет смысла спускаться вниз», — цитирует Каменского ТАСС.

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