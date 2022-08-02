«Северсталь» не будет продавать абонементы на новый сезон КХЛ

Пресс-служба «Северстали» проинформировала, что клуб не будет продавать абонементы на следующий сезон. Сообщается, что решение связано с эпидемиологической обстановкой.



«Уважаемые болельщики! В связи с неустойчивой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу продажа абонементов в сезоне-2022/2023 не планируется», — говорится на сайте клуба.



Ранее появилась информация, что в России могут быть вновь введены ограничения в связи с пандемией коронавируса. Количество заразившихся в последние недели увеличивалось. При этом пока эти слухи не подтвердились. Какие-либо ограничения в настоящее время не действуют.