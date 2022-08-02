Утверждён календарь нового сезона МХЛ

Пресс-служба МХЛ сообщила, что организация утвердила календарь нового сезона. Регулярный чемпионат МХЛ стартует 3 сентября. В стартовом матче встретятся «СКА-1946» и «Красная Армия».

Завершится регулярный чемпионат 26 февраля. В общей сложности будет сыграно 954 матча.

По результатам минувшего сезона организаторы поделили конференции на дивизионы «Золотой» и «Серебряный». Основную часть матчей клубы проведут внутри дивизионов с равными себе соперниками.

В календаре будут два стандартных перерыва: на новогодние праздники и на матч Кубка Вызова, который пройдёт 3 декабря.



Команды «Золотых» дивизионов, занявшие по итогам регулярного чемпионата места с 1-го по 5-е, автоматически попадают в плей-офф. Ещё три путёвки будут разыгрывать команды, занявшие 6-е, 7-е и 8-е места в дивизионе «Золотой», и команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в дивизионе «Серебряный». Плей-офф МХЛ стартует 10 марта.