Утверждён календарь нового сезона МХЛ

Пресс-служба МХЛ сообщила, что организация утвердила календарь нового сезона. Регулярный чемпионат МХЛ стартует 3 сентября. В стартовом матче встретятся «СКА-1946» и «Красная Армия».
Завершится регулярный чемпионат 26 февраля. В общей сложности будет сыграно 954 матча.
По результатам минувшего сезона организаторы поделили конференции на дивизионы «Золотой» и «Серебряный». Основную часть матчей клубы проведут внутри дивизионов с равными себе соперниками.
В календаре будут два стандартных перерыва: на новогодние праздники и на матч Кубка Вызова, который пройдёт 3 декабря.
Команды «Золотых» дивизионов, занявшие по итогам регулярного чемпионата места с 1-го по 5-е, автоматически попадают в плей-офф. Ещё три путёвки будут разыгрывать команды, занявшие 6-е, 7-е и 8-е места в дивизионе «Золотой», и команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в дивизионе «Серебряный». Плей-офф МХЛ стартует 10 марта.
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