Бывший тренер вратарей СКА вошёл в тренерский штаб фарм-клуба «Ванкувера»
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Пресс-служба «Ванкувер Кэнакс» сообщила, что Марко Торениус станет тренером вратарей фарм-клуба «Эбботсфорд Кэнакс». Также он будет тренером по развитию голкиперов.
«Мы очень довольны тем, кто у нас будет работать в штабе в следующем сезоне. Иан Кларк и Марко Торениус должны создать отличный тандем, который усилит наших голкиперов. Марко приходит к нам с большим опытом. Он уже работал с сильнейшими вратарями в мире. Мы очень рады, что он присоединится к нам», — сказал генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Оллвин.
Ранее Торениус работал в КХЛ. С 2014 по 2022 год он был тренером СКА по индивидуальной подготовке голкиперов.
Торениус покинул Россию после начала февральских событий. Ранее он также работал в Финляндии.
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