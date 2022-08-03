«Калгари» продлил контракт с Манджапане на 3 года с кэпхитом $ 5,8 млн, избежав арбитража

Нападающий Эндрю Манджапане и защитник Оливер Чюлингтон продлили контракты с «Калгари Флэймз». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ. Манджапане подписал трёхлетнее соглашение, сумма сделки составила $ 17,4 млн, кэпхит – $ 5,8 млн. Чюлингтон продлил контракт на два года с кэпхитом $ 2,5 млн.



Таким образом, в обоих случаях стороны избежали арбитража.



В минувшем сезоне Манджапане провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 55 очков: забросил 35 шайб и отдал 20 результативных передач. В плей-офф у него шесть баллов в 12 встречах: три гола и три передачи.



Чюлингтон сыграл в 73 встречах регулярного чемпионата и набрал 31 очко: забил девять голов и 22 раза ассистировал партнёрам. В розыгрыше Кубка Стэнли у него три очка (1+2) в 12 матчах.