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«Калгари» продлил контракт с Манджапане на 3 года с кэпхитом $ 5,8 млн, избежав арбитража

«Калгари» продлил контракт с Манджапане на 3 года с кэпхитом $ 5,8 млн, избежав арбитража
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Нападающий Эндрю Манджапане и защитник Оливер Чюлингтон продлили контракты с «Калгари Флэймз». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ. Манджапане подписал трёхлетнее соглашение, сумма сделки составила $ 17,4 млн, кэпхит – $ 5,8 млн. Чюлингтон продлил контракт на два года с кэпхитом $ 2,5 млн.

Таким образом, в обоих случаях стороны избежали арбитража.

В минувшем сезоне Манджапане провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 55 очков: забросил 35 шайб и отдал 20 результативных передач. В плей-офф у него шесть баллов в 12 встречах: три гола и три передачи.

Чюлингтон сыграл в 73 встречах регулярного чемпионата и набрал 31 очко: забил девять голов и 22 раза ассистировал партнёрам. В розыгрыше Кубка Стэнли у него три очка (1+2) в 12 матчах.

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