Перрон — об уходе из «Блюз»: был уверен, что мы легко договоримся о продлении контракта

Нападающий Дэвид Перрон, сменивший «Сент-Луис Блюз» на «Детройт Ред Уингз», рассказал, что был в шоке от того, что не удалось договориться с «Блюз» о новом контракте.
«Я всё ещё в небольшом шоке, что это не сработало. Одно дело, если падает результативность и всё такое. Тогда можно подумать: «В этом что-то есть». Сейчас мне всё ещё больно. Надо, чтобы всё улеглось.
Просто я был уверен, что мы легко договоримся о продлении контракта. Я не собирался сходить с ума. Я просто хотел, чтобы ко мне отнеслись с уважением.
После стольких лет выступлений, лояльности по отношению к клубу, победы в Кубке Стэнли… Если ты нужен команде, всегда есть возможность что-то сделать, найти решение.
Я не оправдываюсь. Эта ситуация действительно причиняет мне боль. Я не говорю, что это правильное или неправильное решение с точки зрения команды. Но я чувствовал, что заслужил возможность остаться», – цитирует Перрона The Athletic.
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