Расписание матчей первого игрового дня на Sochi Hockey Open 2022

Сегодня, 3 августа, в Сочи стартует предсезонный турнир Лига Ставок Sochi Hockey Open. В первый игровой день пройдут три матча. Хозяева турнира примут участие в заключительной встрече игрового дня.



В 12:00 на лёд выйдут сборная России U25 и омский «Авангард».



В 15:45 начнётся матч с участием петербургского СКА и минского «Динамо».



В 19:30 хозяева турнира «Сочи» примут приморский «Адмирал».



Напомним, турнир состоится с 3 по 9 августа и пройдёт по круговой системе.

По итогам прошлого сезона победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в финале турнира магнитогорский «Металлург». Хозяева турнира «Сочи» прошлую регулярку завершили на 11-м месте в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф.