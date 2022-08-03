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Расписание матчей первого игрового дня на Sochi Hockey Open 2022

Расписание матчей первого игрового дня на Sochi Hockey Open 2022
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Сегодня, 3 августа, в Сочи стартует предсезонный турнир Лига Ставок Sochi Hockey Open. В первый игровой день пройдут три матча. Хозяева турнира примут участие в заключительной встрече игрового дня.

В 12:00 на лёд выйдут сборная России U25 и омский «Авангард».

В 15:45 начнётся матч с участием петербургского СКА и минского «Динамо».

В 19:30 хозяева турнира «Сочи» примут приморский «Адмирал».

Напомним, турнир состоится с 3 по 9 августа и пройдёт по круговой системе.

Расписание турнира Sochi Hockey Open

По итогам прошлого сезона победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в финале турнира магнитогорский «Металлург». Хозяева турнира «Сочи» прошлую регулярку завершили на 11-м месте в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф.

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