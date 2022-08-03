Крылов рассказал о программе развития массового хоккея в Омской области

На совете директоров, который прошёл 2 августа в хоккейной академии «Авангард», Александр Крылов подвёл итоги сезона-2021/2022 программы развития массового хоккея.
«Важным событием сезона стал запуск в 10 школах Омска дополнительного урока физкультуры, на котором детей учат играть в хоккей и флорбол. Проект получил название «Хоккей в школе» и за год показал хорошие результаты — за зиму на коньках научились кататься более 1000 первоклассников.
Обе программы были высоко оценены на федеральном уровне — мы стали серебряными призёрами престижной премии MARSPO AWARDS 2022.
«Я считаю, это будущее омского хоккея, и я сейчас прилагаю максимальные усилия, чтобы эта программа запустилась таким образом, чтобы её уже никто не мог остановить. Есть я, нет меня, она должна работать и воспитывать хоккеистов для первой команды. Вся программа развития массового хоккея делится на два этапа: первый – это урок хоккея в школах, где мы делаем упор на развитие здоровья детей, чтобы каждый ребёнок мог попробовать себя в хоккее. Было 10 школ, будет 15 в этом году. Второй этап – это факультатив, куда, если ребёнку нравится этот вид спорта, он приходит заниматься после школы. У нас сейчас 32 коробки в городе, следующая наша цель – это область, хотим построить там девять коробок. Я думаю, в целевом варианте область – это вообще наше всё, потому что если в городе ещё есть чем заниматься, то в области совсем плохо с досугом, и мы рассчитываем, что дети там будут проявлять большой интерес к этой программе. Вот такие результаты. Если мы говорим о численности, то если этот год мы закончили в 3,5 тысячи детей в этой программе, то в следующем году должно быть больше семи тысяч», – цитирует председателя совета директоров ХК «Авангард» Александра Крылова официальный сайт клуба.
Видео о хоккее в школах в Омске
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