Чесалин: увеличенная регулярка? Это большой плюс, что столько матчей

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин подвёл итоги минских сборов.
«Как прошли сборы? Супер. Вышли из отпуска, пашем, пашем и ещё раз пашем. Самое сложное на первом сборе? Парашюты – самое сложное было. Полетали, день ВДВ отметили. Всё нормально, сейчас порхаем.
Откуда у меня такой градус в двух минских матчах? Я повторюсь, уже говорил: поступок мой немного летний, необдуманный, такого больше не повторится, выводы сделаны.
Безусловно, Алексеева и Миловзорова не хватает. Слава богу, молодёжь слышит, что от них хотят. А со своей стороны прилагаем руку. Новичкам ещё нужна притирка. Но, повторюсь, очень много молодёжи, и все слышат. Адекватные ребята, нет корон на голове, пафоса. Я думаю, это будет основным в этом сезоне.
Чем готовы удивить болельщиков? В первую очередь своей игрой за эту символику (показывает на снежинку на джерси, – прим. «Чемпионата»), и чтобы этот стадион собирался полным. Не зря его так реконструируют. Игра, игра и ещё раз игра.
Увеличенная регулярка? Это большой плюс, что столько матчей. Самое основное – это игра. Лучше играть, чем тренироваться. Когда ты больше матчей играешь, соответственно, ты меньше тренируешься, в большем тонусе находишься», – передаёт слова Чесалина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
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