Голкипер «Сибири»: вратарь больше всех чувствует уровень разных лиг

Вратарь «Сибири» Денис Костин подвёл итоги минских сборов.

«Как поработали в Минске? В Минске всё здорово. Условия были отличные у нас. Мы, наверное, ни в чём не нуждались, и всё здорово прошло. Думаю, выполнили те задачи, которые запланировали. Соскучился ли по играм? Всё равно в хоккей играем ради тех же игр. Понятно, что тренировки – подводящий к этому процесс. Конечно, хочется играть. Ради этого мы и тренируемся.

Были ли новинки в тренировочным процессе? Да, с Вадимом Геннадьевичем (тренер вратарей «Сибири». – Прим. «Чемпионата») уже наметили наши цели на сезон: как мы будем работать, над какими аспектами, чему уделить больше внимания.



Возвращение в КХЛ после ВХЛ? Вратарь, мне кажется, больше всех чувствует уровень разных лиг. Вратарь всё-таки зависит от происходящего на площадке. А полевые игроки — созидатели. Вратарям приходится их останавливать. Скорости побыстрее, все ребята покрепче, броски помощнее. Личные планы, связанные с переходом? Личные планы должны пересекаться с командными. Поэтому, если мы будем выходить биться каждый матч и играть только на победу, думаю, всё нормально будет.



Насколько познакомился с парнями? Я многих ребят знал, много с кем играл в разных командах. Поэтому я бы не сказал, что у меня какой-то притирочный процесс был. Всё сразу было нормально, потому что много знакомых лиц. Сработались с Красоткиным? С Антоном мы друг друга заочно знали. Каждый вратарь друг о друге примерно слышал, знает, кто это такой. Но вот познакомились. И в раздевалке рядом сидели, и общение у нас отлично проходит», – передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.