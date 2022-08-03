Тренер «Сибири» по физической подготовке подвёл итоги минских сборов

Тренер «Сибири» по физической подготовке Евгений Шалдыбин рассказал о минских сборах
«Итоги сборов? Провели достаточно хорошую работу в Минске. Хорошие условия, сделали, что было запланировано. Довольно продуктивно поработали. Ошибки всегда будут. Пытаемся над ними работать, их исправлять. Нареканий нет по работе, в Минске нареканий к ребятам вообще нет. Все работали, все старались.
Над чем в первую очередь работаем? Мы занимались физикой, мы провели тесты по физподготовке. Результаты были хорошие. Мы продолжали в Минске работать над физикой. Улучшали наши кондиции. Сейчас входим лучше, чем в прошлом сезоне? Сравнивать тяжело. Игры покажут.
Занятия продолжаются в зале, но основной акцент на льду. Какие-то наработки в обороне, в атаке. Скоро уже игры начнутся. Изменилась ли подготовка с увеличением игр в регулярке? Честно говоря, нет. Какие-то моменты, нюансы – да, но рассказывать их не буду. То, что было в том году, мы чуть-чуть изменили. Поменялись стратегии.
Как вписались новички? Думаю, все вписались. Коллектив довольно дружный, все общаются друг с другом. Нет такого, чтобы там какие-то были разделения, все наоборот стараются как-то сплотиться, друг друга поддержать. Схемы только нарабатываем.
Шесть пар защитников? У нас нет ещё одного защитника, Мёрфи, которые уехал по семейным обстоятельствам. Играть будут лучшие. Всё от них зависит. У нас нет такого, что кому-то место уже заявлено. Поэтому будем смотреть, игры покажут.
Градус матчей в Минске? Евгений Чесалин, скажем так, чересчур эмоциональный. Этого, может, не надо было делать. Но в плане физической борьбы ребята соскучились. И все пытаются проявить свои лучшие качества. Эти две игры реально порадовали: самоотдачей, желанием», – передаёт слова Шалдыбина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
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