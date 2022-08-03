Р. Ротенберг: коммерческая задача СКА — быть номером один в плане доходности

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о сотрудничестве с новым партнёром клуба, компанией «Лига Ставок».

«Мы хотим развивать детский хоккей. Что касается профессионального спорта, мы всегда будем усиливаться и искать лучших. За счёт дополнительных партнёрских контрактов мы можем развивать детский хоккей, детские школы. Стремимся побеждать в каждой игре, но в то же время смотрим комплексно на развитие хоккея в целом. У нас очереди в школы, не хватает льда, тренеров, туда будем инвестировать, чтобы любой ребёнок смог найти себе школу, имел возможность играть в хоккей.



Очень благодарны КХЛ, они дали возможность провести переговоры. Мы как СКА понимаем, что можем привлекать серьёзных спонсоров во всех категориях. Лига пошла навстречу, мы смогли добиться успеха. Для нас это важно, мы коммерческий клуб, наша коммерческая задача – быть номером один в плане доходности. А доходность – это болельщики. Была пандемия, другие моменты, которые усложняют нашу стратегию. Но мы не отошли от нашего плана и идём к цели. Это партнёрство – шаг вперёд. Особенно если мы за счёт совместной работы сможем привлечь новую аудиторию. Смотрим в сторону «три на три», в московской лиге сыграно уже 1000 игр. Это массовость, возможность привлекать новую аудиторию. За счёт этих шагов мы сможем выйти на самоокупаемость.

Наши партнёры будут изучать наши показатели – узнаваемости, посещаемости, все возможные рейтинги. Основное направление развития сейчас – цифровое, но ограничений нет», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.