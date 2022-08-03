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Стало известно, сколько будет получать КХЛ от «Фонбет» за титульное спонсорство

Стало известно, сколько будет получать КХЛ от «Фонбет» за титульное спонсорство
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ), заключившая контракт о титульном спонсорстве с букмекерской компанией «Фонбет», будет получать от 1,3 млрд до 1,5 млрд рублей за один сезон, сообщает «РБ Спорт». Общая сумма сделки – от 3,9 млрд до 4,5 млрд рублей.

Теперь турнир будет проходить под названием «Фонбет Чемпионат КХЛ». Логотип и айдентика компании «Фонбет» будут интегрированы в символику лиги и в логотип юбилейного, 15-го сезона чемпионата КХЛ. В декабре 2022 года компания «Фонбет» станет титульным партнёром Недели звёзд хоккея, которая пройдёт в Челябинске.

В сезоне-2019/2020 компания «Фонбет» впервые стала титульным партнёром премиального мероприятия лиги – Фонбет Недели звёзд хоккея – 2020. В рамках Фонбет Недели звёзд хоккея – 2020 компания учредила специальную награду лучшим игрокам Кубка Вызова МХЛ. В общей сложности во время проведения Фонбет Недели звёзд хоккея – 2020 более семи тысяч болельщиков приняли участие в различных активностях, в ходе которых было разыграно более 60 призов и выдано 6000 промокодов на фрибет. Проведены автограф-сессии с участием Кирилла Капризова и Вячеслава Войнова, а также легенд отечественного хоккея Зинэтулы Билялетдинова, Бориса Майорова, Александра Мартынюка, Бориса Михайлова, Владимира Мышкина, Александра Якушева и других, раздавших в общей сложности более 1500 автографов.

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