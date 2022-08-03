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Джордан Уил провёл первую тренировку в московском «Динамо»

Джордан Уил провёл первую тренировку в московском «Динамо»
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Новичок московского «Динамо» нападающий Джордан Уил присоединился к команде и провёл первую тренировку. Об этом сообщает телеграм-канал московской команды, опубликовавший фотографии спортсмена с тренировки.

Для 30-летнего Уила сезон-2021/2022 был первым в Континентальной хоккейной лиге. Он провёл 42 матча за «Ак Барс» в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина и набрал 32 (12+20) очка при показателе полезности «-1».

Ранее Уил выступал в НХЛ, где играл за «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфию Флайерз» и «Монреаль Канадиенс».

Галиев выступал за «Ак Барс» с сезона-2017/2018 по чемпионат-2020/2021. Прошлый год хоккеист провёл в московском «Динамо», за которое сыграл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забил 25 голов и отдал 17 результативных передач. В плей-офф на его счету шесть голов в 11 встречах.

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