Джордан Уил провёл первую тренировку в московском «Динамо»

Новичок московского «Динамо» нападающий Джордан Уил присоединился к команде и провёл первую тренировку. Об этом сообщает телеграм-канал московской команды, опубликовавший фотографии спортсмена с тренировки.
Для 30-летнего Уила сезон-2021/2022 был первым в Континентальной хоккейной лиге. Он провёл 42 матча за «Ак Барс» в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина и набрал 32 (12+20) очка при показателе полезности «-1».
Ранее Уил выступал в НХЛ, где играл за «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфию Флайерз» и «Монреаль Канадиенс».
Галиев выступал за «Ак Барс» с сезона-2017/2018 по чемпионат-2020/2021. Прошлый год хоккеист провёл в московском «Динамо», за которое сыграл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забил 25 голов и отдал 17 результативных передач. В плей-офф на его счету шесть голов в 11 встречах.
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