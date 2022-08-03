Филатов: этой ответственности Мичкову не хватало, он очень хотел быть капитаном

Главный тренер сборной России U25 Владимир Филатов подвёл итоги матча с «Авангардом», где его команда победила со счётом 4:3.

«Очень рад за ребят, обыграть такую команду – это дорогого стоит. В третьем периоде пропустили два быстрых гола, нападающим соперника удались шикарные броски.

Состав достаточно мобильный. Изначально были одни хоккеисты, затем немного подкорректировали список. На наш взгляд, мы собрали здесь лучших молодых игроков. Мы тренировались два дня, до этого ребята проходили подготовку в своих клубах. Где будет играть эта сборная во время сезона – решает руководство.

Матвей Мичков из числа юниоров, обладающих большим талантом, и ему нужен был момент ответственности для становления как взрослого игрока. Как раз этой ответственности ему не хватало. Он жаждал её, очень хотел быть капитаном. Неплохо справился. Будем надеяться, что это поспособствует его дальнейшему росту», – передаёт слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.