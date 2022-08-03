Фёдоров: это хоккей, каждый раз ты должен доказывать на льду, что ты сильнейший

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением о работе команды в межсезонье.



«Надо было отдохнуть. Чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Сейчас у нас втягивающий режим, отработали два с половиной микроцикла. Сегодня была игровая тренировка, немножко дали объёма. Считаю, что команда подошла к этому сезону в оптимальной форме. Это показал углублённый медицинский осмотр. Поэтому определённая база уже есть. Сроки сжатые, сезон длинный. Тяжело, не тяжело — это хоккей, здесь каждый раз ты должен доказывать на льду, что ты сильнейший. На данный момент ребята отработали хорошо, концентрация хорошая. Не обошлось без шишек, но это нормально.



Летим в Минск с хорошим настроением. Там уже будет основная работа. Это будет планомерный рабочий процесс. Мы не собираемся выигрывать кубок в первые месяцы сезона, но хотим подойти к старту чемпионата в оптимальной форме, показать хороший настрой и хорошую игру. В Минске будем действовать по плану прошлого года. Возьмём туда примерно шесть пятёрок, постараемся построить процесс вокруг этого. Это к тому же будет стимулом для наших ребят из команды Высшей лиги, посмотрят на скорости, на требования команды КХЛ.



Работа клуба на трансферном рынке? Основную часть состава мы сохранили. Если говорить про наши трансферы, то да, от нас ушло три-четыре опытных игрока, но мы нашли игроков, которые помогут нам в следующем сезоне. Мы также надеемся на ребят, которые прошли с нами определённый путь и должны занять лидирующие позиции.

Звёздный состав «Ак Барса»? В КХЛ интересно играть против всех команд, а «Ак Барс» будет интересно обыграть», – цитирует Фёдорова официальный сайт КХЛ.