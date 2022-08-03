Фёдоров: кого должен заменить Классон, Дальбека или Гилмора? Обоих!

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением о шведском защитнике Фредерике Классоне.



«Кого он должен заменить, Дальбека или Гилмора? Обоих! Но это, конечно, невозможно. Мы взяли новых ребят не для того, чтобы кого-то «заменить», это вообще неблагородное дело. Классон – настоящий профессионал с огромным опытом игры на самом высоком уровне, этим он нам и приглянулся. Плюс он проявил характер, ведь приехать в Россию сейчас непросто для наших иностранных ребят. Мы рады, что это наконец свершилось. Добро пожаловать в команду! Надеемся, всё в бытовом и игровом плане будет в порядке», – цитирует Фёдорова официальный сайт КХЛ.

Напомним, по итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.