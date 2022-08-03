Фёдоров: кого должен заменить Классон, Дальбека или Гилмора? Обоих!
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением о шведском защитнике Фредерике Классоне.
«Кого он должен заменить, Дальбека или Гилмора? Обоих! Но это, конечно, невозможно. Мы взяли новых ребят не для того, чтобы кого-то «заменить», это вообще неблагородное дело. Классон – настоящий профессионал с огромным опытом игры на самом высоком уровне, этим он нам и приглянулся. Плюс он проявил характер, ведь приехать в Россию сейчас непросто для наших иностранных ребят. Мы рады, что это наконец свершилось. Добро пожаловать в команду! Надеемся, всё в бытовом и игровом плане будет в порядке», – цитирует Фёдорова официальный сайт КХЛ.
Напомним, по итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.
Комментарии
- 3 августа 2022
-
16:25
-
16:11
-
15:45
-
15:32
-
15:21
-
15:13
-
14:51
-
14:34
-
14:18
-
14:12
-
13:15
-
13:02
-
12:58
-
12:54
-
12:10
-
12:07
-
11:54
-
11:22
-
11:21
-
11:08
-
11:05
-
10:40
-
10:18
-
09:47
-
09:40
-
08:50
-
08:38
- 2 августа 2022
-
23:42
-
23:35
-
22:57
-
22:41
-
21:54
-
21:45
-
21:02
-
20:42
Партнерский контент