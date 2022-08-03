Йордан прибыл в расположение «Амура» и рассказал, как добирался в Россию

Защитник «Амура» Михал Йордан прибыл в расположение команды. Чешский хоккеист поприветствовал одноклубников и рассказал о том, как добирался в Россию.



«Летел в Стамбул, затем ждал там три часа. Затем полетел сюда. Немножко поспал, два часа, потом поехал на медосмотр. Пока не знаю, когда приступлю к тренировкам. Надо с доктором поговорить. Думаю, завтра.



Как готовился к предсезонным сборам? Тренировался, работал на тренажёре. Надеюсь, что в порядке всё будет. Готов играть в ближайшей игре. Отпуск очень длинный был. Уже хочу выйти на лёд и тренироваться с командой», — сказал Йордан в интервью клубной пресс-службе.

В минувшем сезоне победителем Кубка Гагарина стал ЦСКА. В финальной серии армейцы обыграли «Металлург».