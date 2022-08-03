Третьяк объяснил смысл создания сборной молодых звёзд U25

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о смысле создания сборной молодых звёзд U25. Эта команда выступает на турнире Sochi Hockey Open — 2022.



«Сейчас нужно, чтобы у нас было как можно больше сборных, чтобы мы с ними занимались и проводили больше турниров. Мы должны готовиться к моменту, когда нам разрешат участвовать в международных соревнованиях. Поэтому сегодня очень важно, чтоб у нас были сборные от самых маленьких до самых больших», — цитирует Третьяка РБК.



Свой первый турнир сборная U25 проведёт на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open. Вторым стартом станет Кубок Первого канала. В мае команда проведёт турне по стране, где в разных городах России сыграет с клубами КХЛ.

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