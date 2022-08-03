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Рейдеборн высказался о возможном возвращении Федотова в ЦСКА

Рейдеборн высказался о возможном возвращении Федотова в ЦСКА
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Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн высказался о возможном возвращении в клуб Ивана Федотова. 1 июля его задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. В настоящее время российский вратарь находится в воинской части. При этом пока неизвестно, будет ли он проходить воинскую службу или нет.

Минувший сезон он провёл в ЦСКА, но затем подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». Впрочем, Федотов пока так и не доехал до США. В «Филадельфии» наблюдают за ситуацией.

«Хотел быть основным в прошлом году, но играл не очень хорошо, а сейчас готов. Я читал о ситуации с Федотовым, знаю, что с ним произошло. Если он вернётся, то я буду готов бороться за то, чтобы стать первым», — цитирует шведского хоккеиста ТАСС.

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