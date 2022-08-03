Кирилл Капризов прибыл в Миннесоту
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Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прибыл в Миннесоту, сообщает издание Star Tribune. Ранее сообщалось, что россиянин уже добрался до США, а в начале августа он должен прибыть в расположение клуба.
Изначально россиянин должен был вернуться в США пять недель назад, но ему дважды отказали во въезде, из-за чего Капризову пришлось вернуться в Россию. Кроме того, ранее сообщалось о проблемах Капризова с военным билетом, в частности, игрока подозревали в его покупке.
В прошедшем регулярном сезоне НХЛ форвард провёл 81 матч, набрав 108 очков: забросил 47 шайб и отдал 61 результативную передачу. В плей-офф на его счету шесть встреч, в которых у него семь голов и одна голевая передача.
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