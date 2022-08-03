На арене «Шайба» состоялось открытие предсезонного турнира Sochi Hockey Open 2022

Перед дневным матчем между СКА и минским «Динамо» на арене «Шайба» прошло открытие седьмого по счету предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open – 2022». Многочисленные болельщики, собравшиеся на трибунах, стали свидетелями красочного мультимедийного шоу, в котором нашли отражение знаковые моменты в новейшей истории отечественного хоккея, а также яркие эпизоды игры команд-участниц традиционного турнира.

Фото: ХК «Сочи»

В торжественной церемонии открытия приняли участие трёхкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и представители партнёров турнира. Вместе с капитанами СКА и «Динамо» – Маратом Хуснутдиновым и Денисом Мосалёвым — они приняли участие в церемонии символического вбрасывания.



В турнире этом году принимают участие шесть команд: ХК «Сочи», «Авангард» (Омская область), СКА (Санкт-Петербург), сборная России U25, «Динамо» (Минск) и «Адмирал» (Владивосток).



Команды сыграют в один круг каждый с каждым, победитель турнира станет известен 9 августа.